Продюсер Дворцов рассказал, что Понаровская берет до 2 млн рублей за концерт

Пик популярности Ирины Понаровской пришелся на 1980-90-е годы. Певица прославилась исполнением эстрадных и джазовых композиций, играла в кино, работала ведущей на телевидении. За свою активную деятельность вскоре была удостоена звания Заслуженной артистки РФ. Самыми популярными композициями в ее исполнении стали «Обещания, прощенья и прощания», «Рябиновые бусы», «Я больше не хочу».

Осенью минувшего года в семье Понаровской случилась трагедия: от сердечной недостаточности в возрасте 39 лет скончался ее сын. После смерти наследника исполнительница поставила на паузу собственную карьеру и отменила ряд выступлений в российских городах.

Продюсер Сергей Дворцов, работающий со звездами российского шоу-бизнеса, рассказал сайту «Страсти», что 72-летняя артистка «постепенно восстанавливается» и в обозримом будущем может возобновить гастроли.

«Гонорары Ирины составляют от 1,5 до 2 млн рублей за выступление. Что касается того, уйдет она в тень окончательно или нет. Думаю, что у нее случилось настоящее горе, сын для нее был большой опорой. Сейчас она постепенно восстанавливается и полагаю, с периодичностью будет давать концерты. Ведь только сцена и музыка способны артиста вывести из депрессии», - поделился медиаменеджер.

Ранее Ирина Понаровская призналась, что ее внезапно умерший сын «ни на что не жаловался».