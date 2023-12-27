Ирина Понаровская раскрыла смысл тайной татуировки

Певица Ирина Понаровская нашла нужным рассказать о «тайной» татуировке.

Заслуженная артистка России, Ирина Понаровская, продолжает подтверждать свой статус иконы стиля, удивляя поклонников модными экспериментами. В последнем образе, представленном на праздничном мероприятии, певица подчеркнула свою стройную талию роскошным черным платьем с подолом. Совместив его с высокими перчатками, массивными украшениями и аккуратным макияжем, она создала великолепный вечерний образ.

В этот раз внимание фанатов привлекла татуировка на открытых плечах певицы, обычно скрытая под одеждой. Три божьи коровки, изображенные на коже Ирины, символизируют ее мать, бабушку и внучку. Этот деликатный жест вызвал восхищение публики, а звезда получила множество комплиментов за свой стиль и изысканность.

Валерия, исполнительница хита «Метелица», не скрывала своего восхищения образом Понаровской, охарактеризовав ее как «Богиню».

Элегантный стиль Ирины Понаровской признан не только публикой, но и модными экспертами, чему свидетельствует ее награда в номинации «Икона стиля» на церемонии Fashion People Awards. Певица, которая ранее сталкивалась с комплексами по поводу своей внешности, сегодня вдохновляет своим стильным образом и позитивным отношением к себе.

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