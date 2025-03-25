Ирина Понаровская исполнила песню в память об умершем сыне на концерте

Певица Ирина Понаровская нашла в себе силы выйти на сцену впервые после смерти сына. На своем концерте в Санкт-Петербурге артистка исполнила песню «Мой ангел», почтив память единственного ребенка. Об этом пишет РИА Новости и публикует соответствующие кадры.

24 марта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге состоялся первый концерт Ирины Понаровской спустя полгода после смерти сына. Артистка представила песню «Мой ангел» на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой. Для знаменитости, потерявшей ребенка, эта композиция имеет особый смысл.

«Всем матерям, которые по той или иной причине потеряли свое дитя. Они наши ангелы. Всем женщинам, которые, не дай Бог, пережили или переживут это горе», — высказалась Ирина Понаровская перед исполнением песни.

Трогательная композиция прозвучала в финале концерта. Во время выступления певицы зрители встали со своих мест. «Я птица, сбитая на взлете, мне до тебя не долететь. Ты высоко паришь — ты на свободе, а мне осталось только петь», — говорится в песне.

В беседе с РИА Новости Мария Захарова призналась, что композиция была написана специально для Ирины Понаровской. Песня «Мой ангел» посвящена матерям, потерявшим сыновей. По словам дипломата, она долгое время ждала подходящего момента для презентации, но после трагедии артистки решилась представить композицию.

«Когда с Ириной случилась беда, умер ее единственный любимый сын, я поняла, что, возможно, момент настал. Через полгода после этого мы поговорили с ее близкими, и они сказали, что она будет возвращаться на сцену, так как это единственное, что ее может спасти», — поделилась Мария Захарова.

Напомним, Энтони Родд скоропостижно ушел из жизни 20 сентября 2024 года, ему было 39 лет. Сына Ирины Понаровской нашли в ванной, а официальной причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность. Певица признается, что до сих пор не оправилась от случившегося.

Ранее сообщалось о том, что убитая горем Ирина Понаровская два раза прощалась с умершим сыном.