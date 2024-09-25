«Я еле выдержал»: друг Ирины Понаровской рассказал, что певица два раза прощалась с сыном

Дизайнер Гога Никабадзе, который много лет дружит с певицей Ириной Понаровской, рассказал, что артистка два раза прощалась с сыном Энтони Роддом 24 сентября. Также он сообщил о состоянии исполнительницы после большой трагедии.

«Она два раза с сыном прощалась. Первый раз я еле выдержал, во второй уже вышел из храма», - рассказал Гога сайту mk.ru.

Он признался: видеть «роскошную женщину» Ирину Понаровскую в трагический момент «очень непросто».

«У нее было черное одеяние: глаза пропитаны печалью и грустью, но при этом нереальной красоты кисти рук», - поделился Гога.

Он отметил, что певица держалась и держится благодаря близким. В день прощания с Роддом ей сказали много слов поддержки.

Дизайнер считает, что после смерти сына Понаровская будет жить ради внуков – она их «бесконечно любит». По мнению друга певицы, повседневная жизнь и решение бытовых вопросов «чуть-чуть облегчит ей главную потерю в жизни».

Ранее сообщалось, что прощание с сыном Понаровской в последний момент сделали открытым.