Ирина Понаровская была второй мамой для Юлии Началовой, скончавшейся в 2019 году

В годовщину смерти Юлии Началовой вскрылась одна из тайн певицы. В беседе с aif.ru знакомая семьи Началовых Наталья рассказала, кто являлся для артистки второй мамой.

Как оказалось, по-настоящему близким человеком для Юлии Началовой с самого начала ее карьеры на сцене стала Ирина Понаровская. Известно, что отец исполнительницы хита «Герой не моего романа» был автором песен для артистки. Сама же Ирина Понаровская была наставником певицы не только в творчестве — она также учила ее быть настоящей леди, став для той «второй мамой».

«Понаровская вела ее с самого начала карьеры, всему обучая. Ирина учила Юлю макияжу, как правильно собирать и носить косметичку, чтобы у нее все было аккуратно, как надо — для настоящей артистки. Понаровская всегда Юле говорила: надо спину держать! Ну еще бы, Ирина настоящая аристократка», — поделилась Наталья.

Долгие годы Юлия Началова боролась с подагрой и системной красной волчанкой, но предпочитала не распространяться о проблемах со здоровьем. Певица всячески пыталась скрыть заметные изменения во внешности и прятала руки от журналистов под перчатками. По мнению собеседницы издания, трагедии можно было избежать, если бы артистка вовремя обратилась к врачам.

«Ей нужно было постоянно обследоваться, посещать врачей, она все это делала, но в какой-то момент перестала. А потом у нее начались проблемы со здоровьем. Занялась бы она этим вовремя, могли бы спасти. Верочке мама нужна, хоть ей и 18 лет, но все же», — отметила знакомая семьи Началовых.

Напомним, Юлия Началова ушла из жизни 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. По официальной версии, причиной смерти певицы стало заражение крови в сочетании с сердечной недостаточностью.

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