Ирина Пегова впервые показала фото с возлюбленным, который на 10 лет моложе нее

Актриса Ирина Пегова впервые опубликовала в блоге совместное фото с возлюбленным Сергеем Мариным. Снимок пары был сделан на премьере фильма «Август» в Москве.

О романе Пеговой с актером, который моложе нее на 10 лет, стало известно несколько месяцев назад. Еще год назад Ирина рассказывала, что ее сердце не свободно, но лишь весной перестала скрывать личность избранника. Сергей делился с журналистами, что влюбился в коллегу с первого взгляда. При этом о свадьбе звезды кино пока предпочитают не говорить.

На премьере фильма «Август» влюбленные все время держались за руки. На Ирине было платье из эко-кожи с открытым плечом, а Сергей предпочел черный костюм. К слову, на светском мероприятии многие знаменитости были замечены со своими вторыми половинками. Так, Сергей Безруков был с Анной Матисон, Павел Табаков с возлюбленной Ксенией, а Никита Кологривый удивил поклонников воссоединением с женой Александриной, с которой расстался еще два года назад.