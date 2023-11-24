Ирина Пегова призналась, что покинула Россию

«Ну уже третий день в раю», — написала звезда.

Ирина позировала на фоне красивого пейзажа в бело-голубом купальнике в полоску. На ней были украшения, а в волосах цветок. Подписчики отметили, что актриса прекрасно выглядит и не нуждается в макияже. Путешествует женщина одна или с любимым, остается загадкой.

Напомним, что о личной жизни Пеговой мало что известно. Она была замужем за коллегой Дмитрием Орловым. Они сыграли свадьбу в 2005 году, а через шесть лет расстались. Актриса в интервью признавалась, что после развода стала чувствовать себя намного лучше, и в целом ее жизнь сильно изменилась. Видимо, после разрыва экс-супруги сохранили хорошие отношения. Звезда не запрещает бывшему мужу видеться с дочерью. А она делится снимками с родителями.

Ранее мы писали о том, как Ирине Пеговой указали на седину, морщины и пигментные пятна на фото без макияжа.