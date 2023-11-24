Ирина Пегова призналась, что покинула Россию
Актриса Ирина Пегова рассказала, что улетела из России на Мальдивы в отпуск.
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Популярная актриса театра и кино Ирина Пегова рассказала, что улетела из России. Знаменитость призналась, что уже третий день находится «в раю». Так она назвала отпуск на Мальдивах. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на личный микроблог звезды.
Артистка не стала скрывать свое местоположение от поклонников. Она опубликовала яркое фото с курорта, которое сопроводила короткой подписью.
«Ну уже третий день в раю», — написала звезда.
Ирина позировала на фоне красивого пейзажа в бело-голубом купальнике в полоску. На ней были украшения, а в волосах цветок. Подписчики отметили, что актриса прекрасно выглядит и не нуждается в макияже. Путешествует женщина одна или с любимым, остается загадкой.
Напомним, что о личной жизни Пеговой мало что известно. Она была замужем за коллегой Дмитрием Орловым. Они сыграли свадьбу в 2005 году, а через шесть лет расстались. Актриса в интервью признавалась, что после развода стала чувствовать себя намного лучше, и в целом ее жизнь сильно изменилась. Видимо, после разрыва экс-супруги сохранили хорошие отношения. Звезда не запрещает бывшему мужу видеться с дочерью. А она делится снимками с родителями.
Ранее мы писали о том, как Ирине Пеговой указали на седину, морщины и пигментные пятна на фото без макияжа.