Ирина Пегова призналась, что ее дочь отказалась от карьеры актрисы, об этом сообщает издание «ДНИ.РУ».

Актриса появилась на 125-летии Московского художественного театра. Ирина Пегова рассказала, что ее дочь Татьяна скоро оканчивает школу. Девочка уже знает, по какой специальности хочет поступать в вуз.

«Она — технарь. Избранная ею профессия с театром никак не связана. Я хотела бы, чтобы у нее была интересная жизнь, поэтому в выборе не ограничивала. Хотя, когда я училась в школе, то тоже не знала, что буду артисткой», — рассказала актриса.

По словам Пеговой, дочь не советуется с ней ни по поводу избранников, ни по поводу учебы. Она также добавила, что дочери в простой жизни не мешает звездный статус ее матери.

«Я тоже ни с кем не советовалась, потому что человек должен думать своей головой», — объяснила Пегова.

Ранее мы писали о том, что похудевшая на 15 килограммов Ирина Пегова заявила об ухудшении здоровья. В своем блоге актриса пожаловалась поклонникам, что у нее ухудшилось зрение.