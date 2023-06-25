Актриса Ирина Пегова испытывает проблемы со здоровьем

Недавно Ирина Пегова отпраздновала свое 45-летие. Окружение актрисы подмечает, что знаменитость выглядит намного моложе своих лет. Более того, Ирине удалось сбросить лишние 15-килограммов.

Актриса в прекрасной форме, однако со здоровьем все же имеются проблемы. В своем блоге Пегова пожаловалась поклонникам, что у нее ухудшилось зрение.

Оказалось, что Ирина уехала на отдых в спа-отель в Подмосковье. Там актриса не только наслаждается оздоровительными процедурами, но и читает книги в свое удовольствие.

Однако актриса заметила, что помимо близорукости у нее развилась еще и дальнозоркость, пишет kp.ru.

«Все, дожила при -8, +1 прибавилось! Читаю в очках!», — рассказала своим поклонникам Пегова.

Ранее мы писали, что Ирина Пегова ужаснула фанатов своим видом без макияжа.