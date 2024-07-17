Ирина Ортман рассказала об отношениях с экс-солисткой «Тутси» Крайновой после череды конфликтов

Солистка группы «Тутси» Ирина Ортман одно время конфликтовала с бывшей участницей коллектива Анастасией Крайновой, которая часто негативно высказывается о своих экс-коллегах. Но сейчас артистка призналась, что им удалось наладить отношения.

Ирина отметила, что в отношениях с Анастасией закрыты все вопросы, и тема сама себя исчерпала.

«Мы помирились и выяснили отношения во время съемок финала суперсезона „Ну-ка, все вместе!“. Почему Настя до сих пор в каждом интервью муссирует тему „Тутси“ и других участников — не знаю», — рассказала исполнительница в интервью StarHit.

В 2008 году Ортман вышла замуж за бизнесмена Владимира Перевозчикова — супруги расстались в 2014 году. Спустя два года артистка стала супругой сотрудника спецслужб Романа. С бывшим избранником певица живет по-соседству, но общение с ним не поддерживает.

Настя Крайнова ушла из группы «Тутси» в 2010 году. Коллектив предлагал ей воссоединиться, но она ответила отказом и назвала коллектив «колхозом». При этом Настя продолжает исполнять хиты группы на концертах. Крайнова убеждена, что имеет право на их песни. По мнению артистки, она сделала свой вклад в развитие коллектива.

Ранее три солистки группы «Тутси» Ирина Ортман, Наташа Ростова и Мария Вебер рассказали, как им удалось почти не измениться за 20 лет существования коллектива. Артистки раскрыли методы поддержания красоты.