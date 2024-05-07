Блефаропластика, уколы красоты: солистки группы «Тутси» раскрыли, как им удалось почти не измениться за 20 лет

Три солистки группы «Тутси» Ирина Ортман, Наташа Ростова и Мария Вебер рассказали, как им удалось почти не измениться за 20 лет существования коллектива. Артистки раскрыли методы поддержания красоты.

Ортман призналась, что была у пластического хирурга, но в фигуре ничего не меняла, только на лице.

«Я не делала никаких подтяжек - мне еще не так много лет, но я делала блефаропластику, у меня были медицинские показания», - призналась певица. Ее слова приводит сайт mk.ru.

Ростова рассказала, что использует уколы красоты и большое внимание уделяет питанию и спорту.

«Мы, конечно, делаем укольчики красоты», - сообщила исполнительница.

Она не сторонница строгого ЗОЖ и может съесть бургер, но иногда артистка устраивает разгрузочные дни. Что касается спорта, то он должен присутствовать в жизни «без фанатизма», уверена Ростова.

Мария Вебер считает немаловажным для сохранения красоты качество сна. Сама же артистка в последнее время плохо спит из-за ремонта в новом доме. Недавно она переехала в съемное жилье.

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