Ирина Ортман раскрыла причины распада группы «Тутси»

Певица Ирина Ортман назвала причину распада группы «Тутси», об этом сообщает aif.ru.

Группа «Тутси» возникла в 2004 года и просуществовала до 2012 года. За этот период коллектив выпустил такие хиты, как «Самый самый», «Горький шоколад» и «Незамужняя». По словам одной из солисток группы, Ирины Ортман, причиной распада коллектива стали завершенные контракты.

«Да у нас просто контракты закончились с продюсерским центром. И мы решили — пусть каждая попробует петь самостоятельно. К тому же даже в рамках группы я записывала сольные песни, они у меня выходили на пластинке группы „Тутси“», — объяснила она.

Воссоединение «Тутси» произошло случайно — однажды девушки собрались за одним столом и спели свой самый известный хит, а после выложили видео в соцсети.

«После чего посыпался просто шквал сообщений: „Девчонки, мы соскучились“, „Возвращайтесь!“… И мы без каких-то амбиций и грандиозных планов записали одну песню. Подумали: „Ну пойдет — пойдет… не пойдет — значит, нет“. А потом Виктор Яковлевич предложил нам прийти в продюсерский центр, чему мы, конечно, очень обрадовались», — рассказала Ортман.

Ранее мы писали о том, что участницы группы «Тутси» на встречах первым делом обсуждают мужчин.