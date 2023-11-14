Тема номер один: участницы группы «Тутси» рассказали, что обычно обсуждают женской компанией
Участницы группы «Тутси» заявили, что на встречах первым делом обсуждают мужчин.
© Kashaev Pavel/East News
Участницы группы «Тутси» Мария Вебер, Ирина Ортман и Наталья Ростова рассказали, что обычно обсуждают, собираясь женской компанией. Тема номер один у артисток – мужчины. Подробности узнал сайт «Страсти».
Коллектив присутствовал на вечере со звездами, посвященном 25-летию издания Woman.ru.
Журналистка спросила, что обсуждают исполнительницы, когда собираются «девочками, женской компанией».
Наталья Ростова сказала: «В первую очередь мужчин, потом работу».
Вебер добавила: «Мы обсуждаем детей, диеты, косточки перемываем некоторым представителям нашей профессии».
Певицы также рассказывают друг другу про сделанные бьюти-процедуры, а также советуют врачей и косметологов.
Ранее Вебер призналась, что несколько лет была одинока. Самый длинный период, когда она ни с кем не встречалась, длился два года.