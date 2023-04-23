Ирина Кобзева прокомментировала роман со Стасом Пьехой

Ирина Кобзева настолько правдоподобно сыграла любовь со Стасом Пьехой в клипе на песни «Гордость» и «Без тебя», что поклонники заподозрили их в тайном романе. На днях бывшая модель решила раскрыть всю правду и рассказать о своих чувствах.

Известно, что сам Стас признавался о своей тяги к девушкам с так называемым лицом ребенка. Речь идет о припухлых губах, больших удивленных глазах и вздернутом носе. Певец отмечал важность ухоженности, чувства вкуса и интеллекта в будущей возлюбленной.

Однако Кобзева расставила все точки — девушка не смешивает работу с отношениями.

«Да даже если бы это имело место, об этом не знал бы никто, потому что личная жизнь должна оставаться личной. Романа у нас не было, хотя Стас симпатичный мужчина, очень харизматичный, у нас достаточно теплые отношения сложились», — объяснила блондинка.

Также Кобзева добавила, что из-за внешности ее часто утверждают на проекты, где нужно играть легкомысленных женщин, жен олигархов или эскортниц. Теперь к такому она относится с юмором.

«Порой думаю даже: „Есть еще порох в пороховницах“, вроде бы ведь я уже и дважды мама. Тут опять-таки каждому свое, но мне подобное никогда не было интересно», — заявила Ирина.

Ранее мы писали, что бывшая жена с маленьким сыном Стаса Пьехи попали в больницу.