Ирина Хакамада рассказала, как закрыла долг покойного мужа в 2,5 млн евро

Ирина Хакамада заявила, что выплатила долг покойного мужа в 2,5 млн евро. Журналистка и писательница поделилась откровением в эфире YouTube-шоу Вадима Бухкалова.

В новом интервью журналистка призналась, что супруг оставил после себя многомиллионные долги. Чтобы закрыть все задолженности, ей пришлось продать дом в Монако, который нуждался в ремонте.

«Потом у мужа оказываются большие долги, внебрачная дочь, потом он умирает. 2,5 миллиона евро долгов. И что? Где я окажусь, если близкие не предложат мне помощь? Мне хватало денег содержать мужа, а еще мне хватило профессионализма — сын тоже помог — продать его недвижимость под Монако с потерей в миллион», — высказалась знаменитость.

По словам Ирины, ей было нелегко избавиться от обветшалого дома с гектаром земли. Из-за плохого состояния недвижимости журналистка потеряла миллион рублей. Полученной суммы едва хватило на выплату долга.

«Но полученных денег мне ровно хватило, чтобы закрыть все долги. Я не рассчитывала на эти деньги, поэтому наследства ни у кого нет, в том числе и у внебрачной дочери мужа. Зато я теперь без долгов — радостная и довольная», — резюмировала она.

Ранее сообщалось, что Ирина Хакамада похоронила мужа за три дня и вернулась к работе. Подробности читайте в этой новости.