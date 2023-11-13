Ирина Хакамада с татуировками на теле снялась в бикини на пляже в Дубае
Бывший политик Ирина Хакамада показала стройную фигуру в купальнике на пляже.
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Экс-политик и телеведущая Ирина Хакамада показала фигуру в купальнике. 68-летняя знаменитость удивила поклонников стройной фигурой и обилием татуировок на теле.
Брюнетка отдыхает в Дубае и делится солнечными фотографиями с подписчиками в соцсетях. На одном из снимков Ирина позировала в бикини на роскошном пляже. Она выбрала синий комплект со стразами, подчеркивающий ее стройное тело. Темный педикюр и белые солнечные очки дополнили образ.
«Отработала, беру солнце и домой, вдруг довезу», — цитирует Хакамаду Газета.Ru.
Фанаты обратили внимание не только на прекрасную фигуру знаменитости, но и ее татуировки. Многие отметили, что Ирина выглядит эффектно и стильно.
Напомним, что журналистка много лет соблюдает строгую диету и ест всего один раз в день. По словам женщины, если она ужинает, то сразу прибавляет в весе, поэтому она отказалась от поздних приемов пищи. Кроме этого, Ирина занимается спортом, активно отдыхает и любит плавать. А ее идеалом является балерина Галина Уланова.
Не все фанаты знают, что стройная красавица является матерью двоих детей. У нее есть 45-летний сын Даниил Котляров и 26-летняя дочь Мария Сиротинская. Кроме того, брюнетка воспитала пасынка от второго супруга.
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