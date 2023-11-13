Ирина Хакамада с татуировками на теле снялась в бикини на пляже в Дубае

Фанаты обратили внимание не только на прекрасную фигуру знаменитости, но и ее татуировки. Многие отметили, что Ирина выглядит эффектно и стильно.

Напомним, что журналистка много лет соблюдает строгую диету и ест всего один раз в день. По словам женщины, если она ужинает, то сразу прибавляет в весе, поэтому она отказалась от поздних приемов пищи. Кроме этого, Ирина занимается спортом, активно отдыхает и любит плавать. А ее идеалом является балерина Галина Уланова.

Не все фанаты знают, что стройная красавица является матерью двоих детей. У нее есть 45-летний сын Даниил Котляров и 26-летняя дочь Мария Сиротинская. Кроме того, брюнетка воспитала пасынка от второго супруга.

Ранее мы писали о том, как Регина Тодоренко отправилась на Сейшелы без мужа и показала фигуру. Девушка держала в руках кокос и выглядела счастливой. Но пользователи Сети в очередной раз упрекнули теледиву в отсутствии груди.