Ирина Горбачева лишилась волос на Бали
Актриса Ирина Горбачева нашла нужным побриться налысо во время отдыха на Бали.
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Актриса Ирина Горбачева побрилась налысо во время отдыха на Бали. Звезда предстала в обновленном имидже в соцсетях.
Знаменитость показала себя другу Михаилу Барышникову – в прошлом стилисту, а ныне ювелиру. Она отправила ролик, на котором была без волос и выглядела счастливой. Напомним, что полгода назад, после развода со вторым супругом, она начала активно менять свою жизнь, в том числе и облик.
На видео и фотографиях Ирина Горбачева предстала перед публикой с абсолютно лысой головой. В сообщении Барышников подчеркнул смелость актрисы, которая не боится изменений и, в данном случае, решилась на кардинальную стрижку.
«Как ей красиво. Обожаю, когда женщина с идеальным лицом и черепом не боится сбрить волосы», – написал мужчина в своем Telegram-канале.
Этот шаг оказался неожиданным для многих, учитывая, что недавно Ирина отращивала волосы и пробовала различные укладки. В 2018 году она уже брила волосы, избавившись от дредов.
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