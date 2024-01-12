Ирина Горбачева лишилась волос на Бали

Актриса Ирина Горбачева побрилась налысо во время отдыха на Бали. Звезда предстала в обновленном имидже в соцсетях.

Знаменитость показала себя другу Михаилу Барышникову – в прошлом стилисту, а ныне ювелиру. Она отправила ролик, на котором была без волос и выглядела счастливой. Напомним, что полгода назад, после развода со вторым супругом, она начала активно менять свою жизнь, в том числе и облик.

На видео и фотографиях Ирина Горбачева предстала перед публикой с абсолютно лысой головой. В сообщении Барышников подчеркнул смелость актрисы, которая не боится изменений и, в данном случае, решилась на кардинальную стрижку.

«Как ей красиво. Обожаю, когда женщина с идеальным лицом и черепом не боится сбрить волосы», – написал мужчина в своем Telegram-канале.