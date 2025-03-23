Ирина Дубцова высмеяла Прохора Шаляпина и заявила, что «он стал мемом».

Недавно певец начал публично конфликтовать со своей давней подругой. Он публично высказался о карьере Дубцовой и подчеркнул, что она лишилась былой славы. Кроме того, по словам Шаляпина, сейчас он стал намного популярнее Дубцовой.

Однако Ирина не смогла остаться в стороне и ответила на высказывания в свой адрес. Дубцова сообщила, что дружба между ними закончилась давно и что зла на него она не держит. Также артистка считает, что Прохор долбился успеха, о котором он мечтал, став Интернет-мемом.

«Я с Прохором Шаляпиным не созванивалась и не переписывалась с тех пор, как он еще был Андрей Захаренков. Я думаю, он счастлив. Наконец-то добился того, чего хотел — стал мемом. У меня нет никакого негатива абсолютно. У него такое амплуа прикольное — вселить людей. Такие люди тоже нужны», — заверила Дубцова в беседе с изданием ROCKET MAG.

Также Ирина подметила, что ему не следует к ней обращаться за подборкой материала, так как у них разные подходы к работе.

«Если он обратится ко мне за помощью подобрать репертуар, подам ли руку помощи? Мне что-то подсказывает, что он платит натурой», — высказалась певица.

Ранее мы писали о том, что 19-летний сын Ирины Дубцовой расстался с Тоней Худяковой и вернулся в Москву.

Также сообщалось, что певец Прохор Шаляпин раскритиковал «безголосых» звезд российского шоу-бизнеса.