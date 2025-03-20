19-летний сын Ирины Дубцовой расстался с Тоней Худяковой и вернулся в Москву

Сын певицы Ирины Дубцовой Артем Черницын расстался со своей возлюбленной Тоней Худяковой. Отношения молодых людей закончились еще несколько месяцев назад. Об этом рассказал источник из их окружения.

В социальных сетях Тоня и Артем демонстрировали идеальный роман — звездный наследник задаривал любимую дорогими вещами и цветами, прилетал к ней в США, и вместе они много путешествовали. Однако в реальности все оказалось не так безупречно. По словам приятеля Черницына и Худяковой, у них оказались разные взгляды на жизнь.

«Да, они расстались еще пару месяцев назад. Сильно разругались. Артем вернулся в Москву, Тоня осталась в Америке, где давно живет. Что там у них случилось, знают только они, но ребята — очень разные», - передает слова источника StarHit.

К слову, сами Артем и Тоня пока информацию о расставании никак не прокомментировали. Тем не менее, из их блогов пропали совместные фотографии.

Ранее Ирина Дубцова рассказала, что ее сын начнет музыкальную карьеру и выпустит первую песню.