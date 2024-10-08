Ирина Дубцова рассказала, когда раскроет свою личную жизнь

Российская певица Ирина Дубцова рассказала, что не дает комментарии по поводу своей личной жизни. Об этом она заявила изданию Hello!.

По словам артистки, она намерена начать делиться подробностями своих отношений, когда выйдет замуж. Звезда подчеркнула, что была бы не против вновь пойти под венец. При этом она не ставит брак своим приоритетом.

«Ну а что, мне сто лет, что ли? Да и в сто лет замуж выходят… Просто я не ставлю для себя глобальную цель — быть замужем. Это не моя ежедневная аффирмация», — высказалась певица.

Исполнительница уточнила, что не ищет партнера лишь по финансовому статусу. Она не собирается любить мужчину за количество денег на его счете.

«Другой вопрос, что несостоятельный мужчина мне вряд ли и попадется. В моем круге общения таких просто нет», — резюмировала она.

Напомним, Ирина Дубцова была замужем за участником группы Plazma Романом Черницыным. В 2006 году у пары родился сын Артем. Вскоре после появления на свет наследника влюбленные расстались.

Ранее Ирина Дубцова заявила, что хочет снова стать мамой.