«Забыть, как страшный сон»: Саша Савельева рассказала правду об участниках «Фабрики звёзд»
Участница одного из первых сезонов некогда знаменитого музыкального шоу «Фабрика звёзд» Саша Савельева отметила, что большинство её знакомых по сцене не желают даже вспоминать о своей деятельности в рамках проекта.
Соответствующий пост девушка опубликовала в своем микроблоге. Из сообщения следует, что коллеги по проекту испытывают, мягко говоря, смешанные ощущения от участия в «Фабрике».
«Когда я обзванивала участников «Фабрики звезд», я от многих услышала, что они хотели бы забыть это как страшный сон», — поделилась своим недоумением Савельева, сообщает издание СTNews.
По какой именно причине большинство поп-музыкантов считают проект провальным, а свое присутствие в нём — сомнительным – Савельева не понимает сама.
По её словам, именно такого рода телешоу и открывают перед молодыми талантами двери в шоубизнес.