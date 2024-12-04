Ирина Дубцова опубликовала стихотворение и призналась в любви отцу, умершему в свой день рождения

Певица Ирина Дубцова почтила память отца, умершего в свой день рождения 4 декабря 2011 года. Артистка опубликовала стихотворение отцу и призналась ему в любви. Соответствующий пост появился в личном аккаунте знаменитости.

В опубликованном певицей стихотворении есть строки: «Традиционно грустный день День твоего рождения. Кажется, я твою видела тень в прошлое воскресение».

Дубцова пишет, что даже с небес отец научил «раны излечивать временем». В стихе отмечается: «Пап, я черты твоего лица во взрослом уже мужчину вижу. У жизни ведь нет конца, сколько тебя в моем сыне».

Под стихом указаны даты жизни Виктора Дубцова, а ниже слова – «Я люблю тебя, Папа!»

Напомним, ему стало плохо в ресторане. Дубцову вызвали скорую, однако медики помочь не смогли.

Ранее сообщалось о смерти героини шоу «Прямой эфир», которая потеряла память после третьих родов и не узнавала ни мужа, ни родителей, ни детей. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.