Доминик Джокер рассказал о «Фабрике звезд» и заявил, что брали тех, кто «понюхал сцену»

«Фабрика звезд» уже давно не появляется в эфире ТВ, однако проект по-прежнему остается на слуху. Причиной подобного стало то, что участники шоу нередко дают откровенные интервью, в которых заявляют о психологическом насилии со стороны продюсеров передачи. В новой беседе с Пятым каналом Доминик Джокер также высказался об этом шоу.

По словам артиста, на «Фабрику звезд» он попал случайно: после ухода из поп-группы его пригласили на проект, однако предложение ему не показалось интересным. Вот почему мужчина долго принимал решение, на которое смогло повлиять суровое высказывание продюсера: «У меня таких, как ты, стоит пятьсот человек в очереди. Попробуй хотя бы».

При этом певец добавил: на «Фабрике звезд» был суровый отбор, именно поэтому у начинающих музыкантов даже не было шанса на участие. «Брали тех, кто уже "понюхал" сцену. Взяли тех, кто уже обтерся», — резюмировал артист.

Ранее Яна Чурикова высказалась о психологическом насилии на «Фабрике звезд». Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой 40-летний Сергей Лазарев изображал женщину и носил каблуки, чтобы обмануть жюри «Маски».