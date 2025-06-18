Ирина Болгар снизила на 3 млн рублей цену на свою квартиру в Петербурге

Назвавшая себя матерью троих детей от Павла Дурова Ирина Болгар сбавила цену на 3 млн рублей на свою квартиру в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, экс-возлюбленная миллиардера выставила на продажу трехкомнатную квартиру на Васильевском острове. Но потенциальных покупателей так и не нашлось: ремонт в ней оставляет желать лучшего. На снимках в объявлении видно, что стены в помещениях обшарпаны и в отдельных местах покрыты плесенью. При этом в объявлении указано, что требуется косметический ремонт.

Доли в квартире, помимо Болгар, есть у ее сестры и сводного брата, что также отпугивает покупателей. Из-за этого Ирина снизила цену на недвижимость с 18 до 15,5 млн рублей.

В конце 2024 года Болгар неожиданно прославилась из-за связи с создателем Telegram. Она заявила, что родила от него детей и что состояла с ним в романтических отношениях. Также она выдвинула ряд обвинений в адрес Павла, из-за чего ее начали критиковать в Сети. Одни верили Ирине и поддерживали, другие же подозревали в пиаре на имени Дурова, так как на откровения она решилась после его ареста в Париже.

Ранее основатель Telegram рассказал, в каких условиях находился во французской тюрьме.