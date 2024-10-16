Ирина Болгар пожаловалась на блокировку в Instagram* и получила ответ экс-секретаря Дурова

Называющая себя матерью детей Павла Дурова Ирина Болгар сообщила о блокировке своего аккаунта в соцсети Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Бывший пресс-секретарь миллиардера заявил, что против женщины «даже сама вселенная».

Болгар вышла на связь с поклонниками и сообщила, что ее страницу удалили. Но уже через несколько минут восстановили со всеми постами. Женщину все равно задело это действие, поэтому она поспешила высказаться.

«Я удивлена, потому как никогда не нарушала правила сообщества», — пожаловалась Ирина.

Бывший пресс-секретарь Павла Дурова Георгий Лобушкин отреагировал на проблему Болгар и прокомментировал случившееся.

«Ирина, ну если против вас уже даже сама вселенная (хоть и Meta*), то мы уже даже не знаем», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, он высказался о том, что Болгар планировала наказать каждого хейтера. Лобушкин отметил, что комментаторов в Telegram ей тяжело будет «представить к ответственности».

«Если только Павел Валерьевич не выдаст вам пресловутые ключи, что, конечно, вряд ли», – добавил он.

Напомним, что об Ирине узнали после задержания Павла Дурова. Она заявила, что между ними были отношения и она родила от него троих детей.

Семейный психолог Дарья Бирвар в беседе с WHOOPEE.ru прокомментировала отношения Дурова и Болгар, а также их конфликты.

«Для меня понятно следующее: дети выступают в роли разменной монеты и можно лишь посочувствовать им. Они не виноваты в том, что их взрослые родители не смогли договориться, в отличие от первой законной жены Дарьи, которая по сей день находится на обеспечении с двумя другими детьми Павла», — считает психолог.

Эксперт назвала Павла нарциссом и социопатом с «каменным выражением лица», который с помощью новой девушки Юлии Вавиловой хочет «расслабиться и погоревать на публику».

Ранее мы писали о том, что Ирина Болгар ответила Лере Кудрявцевой, заступившейся за Павла Дурова.

*владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена