Актриса Ирина Безрукова получила предложение выйти замуж от 35-летнего продюсера Георгия Иващенко. 59-летней знаменитости смелость молодого человека польстила, однако она поспешила отказаться.

«Боже мой, что происходит? Посмотрите на этого кавалера! Можно я вас поцелую?! Вы такой очаровательный! Размер кольца великоват. Я не ваша Золушка, наверное, но мне было так приятно! Вы меня так порадовали! Девчонки, я отказала такому парню, представляете?!» — посмеялась Ирина Безрукова в студии «ШБ-шоу» на YouTube.

Артистка также отметила, что ее много раз звали замуж, однако чаще всего поклонники получали сразу отказ. Ирина также вспомнила, что много лет назад 19-летний поклонник сделал ей предложение, о котором она помнит всю жизнь.

«Была история, когда в молодости я вела мероприятие во дворце спорта в Ростове-на-Дону. Один молодой человек сказал, что сразу бы женился на мне», - разоткровенничалась Безрукова, добавив, что отказала, но в шутливой форме.

Напомним, Ирина Безрукова дважды была официально замужем. Первым ее избранником стал актер Игорь Ливанов, вторым — Сергей Безруков. С 2015 года актриса свободна.

Ранее Ирина Безрукова публично поцеловала 23-летнего коллегу. Правда, не из романтических чувств.