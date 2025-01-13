Ирина Безрукова рассказала, смогла ли она смириться со смертью сына

59-летняя актриса Ирина Безрукова заявила, что смирилась со смертью сына. Об этом сообщает Kp.ru.

Ирина Безрукова играет в спектакле «Без вины виноватые», в котором главная героиня переживает смерть ребенка. По словам актрисы, для нее пьеса несет болезненные триггеры, из-за этого она не раз думала отказаться от роли. Безрукова признается, что смогла принять произошедшую трагедию, но, как только ей попадаются на глаза снимки наследника, то негативные эмоции дают о себе знать.

«Иногда кажется, что все уже позади, что ты справился и преодолел, но вдруг появляется что-то — фотография, воспоминание, музыка — и все всплывает снова. Время, конечно, сглаживает. Это похоже на пустыню, которая медленно заносит старый город. Но стоит копнуть... Или если ветер меняет направление, руины могут обнажиться», — высказалась знаменитость.

По словам Ирины, она отрицает помощь психолога, как представитель другого поколения. Актриса призналась, что привыкла самостоятельно справляться с трудностями.

«Конечно, я много читаю, а среди моих подруг есть даже психоаналитики с фундаментальным образованием, окончившие Сорбонну и другие престижные университеты. Но, поскольку они мои подруги, они не могут быть моими психоаналитиками», — резюмировала актриса.

Ранее Ирина Безрукова назвала умершего сына Андрея «ангельской душой» в день его рождения. Подробности читайте в этой новости.