Стали известны причины скандального увольнения Марата Башарова из театра
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Фото: Global Look Press
47-летний актер Марат Башаров имеет за спиной скандальное прошлое. Громкие конфликты в личной жизни, алкогольная зависимость и постоянные увольнения сопровождают его практически на протяжении всей карьеры. Вот и на этот раз сплетни и шум не обошли стороной мужчину. Его снова уволили из театра. «Пятый канал» выяснил, что натворил скандальный Башаров.
Художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз у всех на глазах расторг договор с российским актером и сообщил об этом в СМИ. Оказалось, что Башаров несерьезно относился к своей работе: постоянно опаздывал на репетиции, забывал свои реплики, что сбивало остальных артистов. Последней каплей для руководства театра стало отвратительное поведение Марата накануне гастролей труппы на Кипр. Башаров едва их не сорвал, не отвечая на сообщения и звонки коллег и организаторов. Лишь в ночь перед поездкой он соизволил выйти на связь и отправил сообщение с нецензурной лексикой. «Там использовалась матерная лексика. Какая-то невнятица, непонятно, собирается ли он приехать, не собирается он приехать», — рассказала Екатерина Кретова, заместитель худрука И. Л Райхельгауза.
Руководство театра убеждено, что Марат Башаров находится в длительном алкогольном опьянении и доверять ему больше нельзя. Актер категорически не согласен с таким высказыванием в его сторону: «Марата Башарова кто только не обзывал алкоголиком. Это самое, наверное, элементарное и простое — сослаться на то, что Марат Башаров алкоголик». Мужчина уверяет, что давно бросил вредную привычку и начал вести активный образ жизни. По его словам, он собирался прилететь на Кипр, но только в день проведения спектакля, а не заранее, как сделала вся труппа. Однако из театра его все равно уволили, потому что постоянные недопонимания не гарантируют плодотворную работу труппы. «Я получил СМС-сообщение из театра, что я больше не работаю в этом спектакле. И мне очень странно, почему меня уволили. Я мог прилететь», — рассказал актер.
Фото и видео: Global Look Press, Passion.ru