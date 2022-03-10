Стали известны причины скандального увольнения Марата Башарова из театра

Руководство театра убеждено, что Марат Башаров находится в длительном алкогольном опьянении и доверять ему больше нельзя. Актер категорически не согласен с таким высказыванием в его сторону: «Марата Башарова кто только не обзывал алкоголиком. Это самое, наверное, элементарное и простое — сослаться на то, что Марат Башаров алкоголик». Мужчина уверяет, что давно бросил вредную привычку и начал вести активный образ жизни. По его словам, он собирался прилететь на Кипр, но только в день проведения спектакля, а не заранее, как сделала вся труппа. Однако из театра его все равно уволили, потому что постоянные недопонимания не гарантируют плодотворную работу труппы. «Я получил СМС-сообщение из театра, что я больше не работаю в этом спектакле. И мне очень странно, почему меня уволили. Я мог прилететь», — рассказал актер.