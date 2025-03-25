Ирина Безрукова обратилась к Бурунову после того, как его обматерили по телефону

Российская актриса Ирина Безрукова публично обратилась к своему коллеге Сергею Бурунову. Она прокомментировала историю с тем, как звезду «Полицейского с Рублевки» обматерили по телефону.

Напомним — недавно на одном из шоу Бурунов вспомнил, как однажды имел гневный звонок, в ходе которого некая тезка Ирины покрыла его непечатными выражениями. Возникло предположение, что выходку позволила себе сама актриса. Безрукова поспешила опровергнуть эти предположения.

«Сережа, я очень люблю твое творчество, я к тебе отношусь с огромнейшей симпатией. Я не повторю, какими словами с тобой поговорила женщина, но это точно была не я», — приводит ее слова «Звездач».

В целом ситуацию Безрукова описала как «занятную».

Ранее мы писали о том, что представители Сергея Бурунова назвали его многомиллионный налоговый долг техническим сбоем.