Ирина Аллегрова спела хит, от которого отказалась Алла Пугачева: произошла ссора

Певица Ирина Аллегрова спела хит, от которого отказалась Алла Пугачева. О том, как помогала артистка другим исполнителям, рассказали представители Международной федерации АЛЛАМАНИЯ в беседе с PROZVEZD.

Многим известно, что Алла Борисовна могла много лет работать над своими композициями, которые в итоге становились хитами. Так, над песней «Три счастливых дня» артистка работала около семи лет. Музыка была написана в 1982 году, а композицию записали лишь в 1989 году.

А песня «Городская сумасшедшая», написанная поэтом Леонидом Дербеневым для Аллы, в итоге досталась Маше Распутиной. Ей же Пугачева отдала песню «Синяя птица», которую сама же и написала.

В свое время Пугачева отказалась исполнять песню «Странник», она прозвучала в исполнении Ирины Аллегровой. Оказалось, что Алла не стала записывать композицию после ссоры с Игорем Николаевым, которого называла своим творческим «крестным сыном».

Уже самостоятельно Пугачева решила отдать Аллегровой хиты «Я тучи разведу руками» и «Императрица». Последний, кстати, должен был исполнять Филипп Киркоров, как посвящение Примадонне. А артистка отвечала, что не стала бы петь про саму себя.

Ранее мы писали о том, что критик Сергей Соседов рассказал, как Лайма Вайкуле попала на сцену благодаря Пугачевой. Он поделился эксклюзивным комментарием с сайтом «Страсти».