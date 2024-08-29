Ирина Аллегрова приняла решение уйти со сцены

72-летняя Ирина Аллегрова приняла решение о завершении карьеры. В ближайшее время она планирует уйти со сцены.

Об этом сообщил StarHit.

О решении она рассказала за кулисами конкурса «Новая волна». Певица сообщила коллегам, что устала и вскоре уйдет со сцены.

Это означает, что ее выступление в Сочи могло быть последним. Композитор Игорь Крутой знает о планах Аллегровой – он отнесся к решению с пониманием, пишет издание.

Сначала Аллегрова приостановила концертную деятельность в пандемию, а потом так ее и не возобновила. Последний альбом певицы вышел в 2021 году, тур в честь 70-летия артистка тоже не провела, ограничившись несколькими концертами.

Ранее сообщалось, что выступление Аллегровой на корпоративе стоит 16,5 млн рублей. При этом певица требует, чтобы во время исполнения хитов «Младший лейтенант», «Фотографии 9 на 12» никто не снимал. Заведение при проведении корпоратива должно быть закрыто, а гости проходят строго по спискам.