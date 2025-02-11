Ирина Аллегрова будет судиться с ночным клубом

Певица Ирина Аллегрова будет судиться с челябинским ночным клубом. Артистка недовольна, что актер-трансвестит* (Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в своих шоу исполняет ее песни, в частности, «Угонщицу».

Подробности приводит Telegram-канал Mash.

Аллегрова не оценила перформанс актера, который в обычной жизни работает фитнес-тренером, и обратилась к юристам Российского авторского общества. С ним у певицы заключен контракт.

По информации источника, юристы готовят иск к актеру и организатору клуба. В случае проигрыша Аллегровой будут платить за каждое использование песен.

Ранее сообщалось, что певец Игорь Николаев обратился к Аллегровой в день ее 73-летия. Артист назвал коллегу «ярчайшей страницей в своей жизни». Николаев признался Аллегровой в любви.