Актриса Ирина Алферова призналась в давней неприязни к Валерию Леонтьеву

72-летняя Ирина Алферова дала новое интервью, в котором раскрыла свое отношение ко многим современным деятелям искусства. Так, актриса не смогла пройти мимо представителей отечественной эстрады. Она призналась, что больше предпочитает западную музыку, так как она более мелодичная и разнообразная, а вот российская ей долгое время в принципе не нравилась. Не любила она и певцов, которые ее исполняют.

По словам Алферовой, она раньше не переносила многих артистов. В том числе ей совершенно неприятен был Валерий Леонтьев, который в последнее время совсем не появляется на публике. Ей не было близко его творчество. Однако несколько лет назад ей выпала возможность услышать его в живую, и тогда ее мнение о нем, как о певце, изменилось.

«Вспоминаю, например, выступление Валерия Леонтьева. А мне особо и не было до него дела — ну поет и поет. Но когда Валерий запел, я прямо вскочила со своего места. Как он взял эти ноты!» - поделилась Ирина Ивановна в беседе с изданием Teleprogramma.pro.

Актриса отметила, что ее отношение ко многим отечественным певцам изменилось после того, как она послушала их живые концерты. Она убеждена, что понять творчество можно только на выступлениях, так как только там получаешь реальные эмоции.

Напомним, что многие журналисты стали приглашать Ирину Алферову на интервью в последнее время из-за недавнего дня рождения ее почившего бывшего мужа Александра Абдулова. Они вместе прожили много лет и расстались довольно громко, но при этом актриса все равно вспоминает то время только с положительных сторон. Она ни о чем не жалеет, даже о том, что у них так и не получилось родить ребенка. Эту тему Ирина Ивановна предпочитает не комментировать, зато ее коллега по «Ленкому» Людмила Поргина с удовольствием поделилась мнением на этот счет. По ее словам, пополнения в семье артистов так и не случилось именно из-за Алферовой, так как она ненавидела младенцев.