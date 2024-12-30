Ирена Понарошку отсудила почти 600 тысяч у волгоградского бизнесмена за использование фотографии

Ведущая Ирена Понарошку выиграла суд у волгоградского бизнесмена. Она отсудила почти 600 тыс. рублей за использование фотографии в рекламе без согласия.

Бизнесмен использовал фотографию в рекламе БАДов на маркетплейсе. Он взял снимок Понарошку 2017 года.

За нарушение авторских прав ведущая потребовала 550 тысяч, а также судебные расходы.

Суд поддержал Понарошку и взыскал с бизнесмена 595 тысяч, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Пока решение не вступило в законную силу – у ответчика есть время на обжалование.

В октябре сообщалось, что ведущая продала загородный дом – там она жила около 10 лет. Причиной продажи стала нехватка жилплощади. Семья Понарошку не стала сдавать его в аренду, взяла ипотеку – без продажи купить новый большой дом не получалось.