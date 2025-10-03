Ираклий Пирцхалава отметил 48-летие в Москве вечеринкой в стиле двухтысячных

Певец Ираклий Пирцхалава устроил вечеринку в Москве по случаю дня рождения. Он отметил 48-летие мероприятием со звездами в стиле двухтысячных.

Подробности приводит mk.ru.

Гости вечера выбрали наряды из нулевых, а сам Ираклий был в кепке и майке с рэпером Эминемом. День рождения певца было 13 сентября – Пирцхалава находился на гастролях, а отметить решил только сейчас.

Он рассказал, что многие подарили виниловые пластинки – певец коллекционирует их. Музыкант не любит заказывать презенты – хочет, чтобы люди «включали фантазию».

Объясняя тематику вечеринки, Ираклий сказал: «Тема двухтысячных - это такой ностальгический момент. И еще наша «Фабрика звезд-2». Я очень рад, что эти ребята пришли и сейчас находятся за одним столом».

Также исполнитель поделился с журналистами, что спустя время после «Фабрики звезд» уехал на два года в Испанию, затем – в Грузию, потом решил вернуться в Москву.

На организованном Ираклием мероприятии выступали диджей Грув, «Стрелки», Burito. Журналисты пытались вычислить избранницу Пирцхалавы, которой официально не женат. Однако на вопрос о личной жизни артист не отвечал.

Ранее Ираклий дал интервью сайту «Страсти», в котором вспомнил об участии в «Фабрике звезд», оценил состояние современной музыки и рассказал о пережитой клинической смерти.