«Пик карьеры ждет меня впереди»: Ираклий Пирцхалава о музыке, «Фабрике звезд» и критике Соседова

В начале нулевых Ираклий Пирцхалава громко заявил о себе, выпуская один хит за другим. «Лондон-Париж», «Сделай шаг», «Капли абсента», «Я с тобой» — те композиции, которые известны и взрослым, и молодежи, и не теряют своей актуальности по сей день.

После первого успеха артиста прошло больше 20 лет, но он по-прежнему собирает залы и занимается творчеством. Правда теперь музыка Пирцхалавы приобрела новое, глубинное начало. Наряду с поп-музыкой он выпустил хиты «Утешение», «Покаяние», «Слава Богу за все», открывая поклонникам «через песни духовные моменты». Тем самым Ираклий показывает, что он, как и его творчество, может быть разным.

А еще певец принимает активное участие в ТВ-проектах. На этот раз Пирцхалава присоединился к шоу «Суперстар!» на НТВ, где его коллегами стали артисты, чей пик популярности пришелся на 80-е, 90-е и нулевые.

В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» Ираклий вспомнил об участии в «Фабрике звезд», оценил состояние современной музыки и рассказал о пережитой клинической смерти.

Ираклий, Вы стали участником пятого сезона шоу «Суперстар!» на НТВ. Расскажите, какая атмосфера царит на проекте? Чувствуете конкуренцию?

Атмосфера дружеская, подружились почти со всеми. Никакой конкуренции лично я не ощущаю, мы все философски понимаем, что это не Лига чемпионов УЕФА. Конечно, предполагаю, что те, кто выбыл, по-другому относятся к вопросу, возможно, расстраиваются в моменте. Но мы все поддерживаем друг друга, я стараюсь создать какую-то теплую атмосферу. Например, в моей гримерке всегда есть вкусная грузинская еда, всех приглашаю и угощаю.

В первом выпуске Вы выступили с хитом «Лондон-Париж» и столкнулись с критикой Сергея Соседова, который заявил, что «время песни ушло». Задели ли Вас слова музыкального критика? Согласны ли с его мнением?

Я сразу дал себе задание — не обращать внимание ни на оценки, ни на комментарии членов жюри, потому что это абсолютно субъективная история и независящая от меня реакция. Моя задача — выходить на сцену и делать то, что я умею: делать от души, искренне, от сердца. У жюри, на самом деле, непростая ситуация. Им приходится делать сложный выбор из крутых номеров, искать аргументы, основываясь на субъективном взгляде: понравилось-не понравилось. Кроме того, из постоянных членов жюри только Стас Пьеха является профессиональным музыкантом, он еще как-то может судить, где участник сфальшивил, а где — нет. Остальным было тяжеловато относительно терминологии, было много ошибок. Меня это заставляло улыбаться, потому что я понимал, что был прав с самого начала, когда поставил задачу не обращать внимание на высказывания. Я старался не комментировать, особенно то, что касается моего творчества.

Что касаемо «ушло время песни»: я приглашу господина Соседова на свой концерт, когда весь зал поет «Лондон-Париж» и не только его, у меня программа состоит исключительно из хитов. Я думаю, он поменяет свое мнение.