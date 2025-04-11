Ипотека на плечах вдовы: экс-жене Паши Техника придется отдать долг за его квартиру

11 апреля в храме Петра и Павла в Лефортово прощаются с рэпером Пашей Техником. На траурной церемонии присутствовал друг музыканта Лука Сафронов-Затравкин. Пианист рассказал, что вдова артиста Ева Карицкая будет еще долго выплачивать ипотеку за квартиру, которую оставил после себя ее экс-супруг.

Пианист отметил, что рэпер был главным кормильцем в семье. По его словам, люди, которые зарабатывали на Технике, уйдут, а его родные — останутся. Сын художника выразил уверенность, что близкие звезды не пропадут благодаря друзьям и творчеству артиста.

Лука помнит о Павле только хорошее. Пианист видел Техника только в трезвом состоянии — таким, каким его знали близкие и родные люди.

«Ему всегда нравилось дарить свет. Он говорил: „Старик, в мире мало света“. И он надевал темные очки в этот момент. Это было очень смешно. Когда было мало света, он делал еще темнее», — сказал Сафронов-Затравкин в разговоре с РЕН ТВ.

Паша Техник умер 4 апреля на 41-м году жизни. 27 марта его доставили в больницу в Таиланде с тяжелым отравлением, предположительно, запрещенными веществами. Медики неделю пытались спасти артиста, но через неделю его состояние резко ухудшилось.

Напомним, рэпер оставил после себя в наследство несколько квартир в Москве. Все они достанутся сыну музыканта.