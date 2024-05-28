Иосиф Пригожин заявил, что счастлив быть «мужчиной-оленем» рядом с Валерией

Продюсер Иосиф Пригожин в эфире шоу «Это нормально» на ТНТ признался, что постоянно уговаривает жену, певицу Валерию купить себе что-нибудь. При этом одна из гостей раскритиковала такое поведение продюсера и заявила, что так ведут себя только «парни-олени».

«Это тот, который с подарками бегает, все для своей женщины делает», — пояснила девушка.

Ведущая шоу Ольга Бузова признала, что по описанию Пригожин действительно похож на «парня-оленя». В ответ продюсер решил отшутиться и отметил, что его это совершенно не расстраивает.

«Быть у такой женщины мужчиной-оленем — это огромное счастье», — приводит слова мужа Валерии Газета.Ru.

Ранее Иосиф Пригожин попросил дать российское гражданство уроженцу Азербайджана Рзе Рзаеву. Работающий в Новосибирске грузчиком мужчина спас более 20 человек во время аварии на теплотрассе.