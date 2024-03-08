Иосиф Пригожин заявил, что Пугачева «ржет и кайфует» от реакции на ее видео

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал провокационное видео уехавшей из России певицы Аллы Пугачевой, в котором она оскорбила коллегу по сцене Стаса Михайлова и заявила, что «нормальные люди не вернутся в Россию». По мнению мужа певицы Валерии, 74-летняя артистка сделала это намеренно, чтобы вызвать к себе интерес публики.

Как пояснил Пригожин, Пугачева всегда старалась напомнить о себе и говорила, что самое плохое для артиста – это некролог. Сейчас же Алла Борисовна «сидит и наблюдает» за бурной реакцией общества.

«Она ржет, кайфует от того, что ее сейчас все обсуждают. Бросила кость, как собакам: «Терзайте!». Как телефонные мошенники приманку делают, наживку и все схватили», - пояснил продюсер в беседе с mk.ru, добавив, что Пугачевой это было и нужно.

При этом Пригожин осудил поступок певицы, пояснив, что подобные вещи недостойны звезды уровня Примадонны. Он также напомнил о поговорке, которая подходит в данной ситуации.

«Артиста, куда не целуй, - везде попа. Но целовать попу любимого артиста – это одно удовольствие. А целовать попу артиста, который к тебе плохо относится, совершенно другое дело», - заключил продюсер.

Напомним, в начале марта Стас Михайлов высказал свое мнение о коллегах, которые, находясь за границей, критикуют свою страну. Не называя конкретных имен, он отметил, что эти артисты «на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги». После этого Пугачева публично нецензурно обозвала Михайлова, а также заявила, что «нормальные люди не собираются возвращаться».

Ранее мы писали, что солист группы «Лесоповал» Максим Поршин объяснил поведение Пугачевой гордыней и безысходностью.