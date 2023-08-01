Иосиф Пригожин заменит Сергея Соседова в роли наставника на музыкальном проекте в Белоруссии

Российский продюсер Иосиф Пригожин принял приглашение от организаторов музыкального шоу «Фактор.by» стать участником проекта, съемки которого проходят в соседнем государстве. Муж певицы Валерии рассказал о своем решении журналистам РИА Новости.

По словам продюсера, он согласился на предложение коллег из Белоруссии. Детали будущего сотрудничества он раскрывать не стал. На данный момент лишь известно, что Пригожин займет место наставника в рамках шоу на территории дружественного государства.

Трансляцией проекта занимается канал «Беларусь 1». «Фактор.by» представляет собой музыкальную телепередачу, целью которой является поиск и развитие талантливых конкурсантов.

До объявления кандидатуры Пригожина место наставника занимал критик Сергей Соседов. Однако совсем недавно он официально объявил об уходе с проекта. По словам российского журналиста, ему хотелось бы больше времени уделить другим не менее важным делам. В шоу «Фактор.by» он провел два сезона. В последнем — его ученик стал абсолютным победителем.

Ранее продюсер Пригожин вспомнил о драке с бандитами в ресторане из-за певицы Татьяны Булановой в 1995 году. По его словам, конфликт произошел не конкретно по вине исполнительницы, а инициатором его был, скорее, первый супруг звезды. Он, сомневаясь в честности продюсера, подослал бандитов, чтобы решить вопрос с деньгами, заработанными на концертах жены. После «больших разборок» Пригожин решил, что больше не хочет вести дела с исполнительницей хита «Ясный мой свет», даже несмотря на отсутствие зла к ней.