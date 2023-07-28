«Ее муж недосчитался денег и прислал бандитов»: Пригожин угодил в большой скандал из-за Булановой

Продюсер Иосиф Пригожин в новом интервью журналистке Алене Жигаловой рассказал о конфликте с певицей Татьяной Булановой, который перерос в массовую драку в одном из столичных ресторанов. Супруг артистки Валерии признался, что зла на исполнительницу никогда не держал, ведь во всем виновата была не она, а ее первый муж. Но при этом он до сих пор помнит, что деньги ему так и не вернули.

По словам Пригожина, он организовывал первые выступления Булановой в Москве, однако их сотрудничество почти сразу не задалось. На тот момент муж вокалистки усомнился в том, что продюсер действует честно и отдает все деньги, поэтому решил подослать к нему бандитов. В итоге Иосиф оказался втянут в «большую разборку», и уже после этого он принял решение больше не иметь дел с Татьяной.

Какую именно сумму не заплатили Буланова с мужем, Пригожин не помнит, так как все это происходило еще в 1995 году. Требовать возвращения долга он и не собирается не только с исполнительницы хита «Ясный мой свет», но и с других артистов. При этом продюсер не скрывает – если все ранее сотрудничающие с ним певцы вернут ему деньги, он резко разбогатеет в несколько раз.

Напомним, что недавно Иосиф Пригожин также высказался о статусе шоумена Максима Галкина*(Признан иноагентом на территории РФ).