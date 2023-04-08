Иосиф Пригожин вышел на связь: самочувствие улучшилось

Иосиф Пригожин, которому стало плохо на съемках передачи «Звезды сошлись», сообщил об улучшении самочувствия, передают РИА Новости.

Музыкальный продюсер отметил, что врачи вовремя оказали ему помощь. У артиста онемело лицо и были признаки инсульта.

По словам Пригожина, у него до сих пор онемевшее лицо, однако самочувствие в целом улучшилось. Вероятно, это был так называемый «постковидный синдром».

Также Пригожин опроверг слухи об отъезде за рубеж на лечение. Продюсер доверяет нашим русским врачам.

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