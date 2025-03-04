Иосиф Пригожин трогательно поздравил дочь Данаю с днем рождения. Об этом стало известно из соцсетей.

Продюсер Иосиф Пригожин выложил видео с дочерью Данаей и ее сыном — на кадрах девушка кормит с ложки 2-летнего Даниэля. Продюсер поздравил дочь с днем рождения.

«С Днем рождения, доченька! Пусть твое продолжение сделает тебя счастливой и исполнится все, о чем ты мечтаешь», — подписал видео он.

В комментариях пользователи присоединились к поздравлениям: «Какой внучок большой, вчера вроде только родился, молодец доча, хорошая мама!», «С Днем рождения мамочку этого прекрасного малыша», «Очень теплое поздравление!».

Напомним, в августе 2022 года Даная Пригожина родила первенца от супруга Евгения. В феврале 2025 года девушка рассказывала о пропаже мужа в зоне СВО. Он отправился на фронт в ноябре 2023-го.

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