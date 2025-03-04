Опубликовано 04 марта 2025, 10:231 мин.
4-летняя внучка Валерии трогательно отреагировала на ее новую песню
© Starface.ru
4-летняя внучка Валерии трогательно отреагировала на ее новую песню. Об этом стало известно из соцсетей.
Внучка певицы Валерии Селин, которой в январе 2025 года исполнилось 4 года, послушала новую песню звездной бабушки. Во время этого девочка едва сдерживала слезы — все происходящее снял продюсер Иосиф Пригожин.
«У меня слезы вылезают», — пожаловалась девочка деду.
Пригожин растрогался и приобнял внучку.
«Какая же трогательная наша Селин», — подписал видео он.
Напомним, Селин Шульгина родилась 1 января в семье сына Валерии Арсения Шульгина и его супруги Лианы. Роды проходили в новогоднюю ночь под бой курантов.
Ранее мы писали о том, что Иосиф Пригожин рассказал о женщине, которая кормит его в отсутствии Валерии.
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин