Пригожин рассказал об ужасе Анны Asti после выступления на «голой» вечеринке

Продюсер Иосиф Пригожин призвал прекратить хейт в отношении певицы Анны Дзюбы, выступающей под псевдонимом Анна Asti. Он подчеркнул, что артистка выступала на скандальной «голой» вечеринке блогера Насти Ислеевой на коммерческой основе, поэтому в ее ситуации мог оказаться любой представитель шоу-бизнеса.

«Она же выступала за деньги на вечеринке, в такой ситуации мог оказаться любой! С точки зрения работы, она приехала на коммерческую вечеринку, ей заплатили деньги, она выступила и ничего плохого не сделала. Она же не может встать и уйти», - пояснил Пригожин в беседе с НСН.

Продюсер добавил, что на следующий день после «голой» вечеринки встретил Анну в самолете – они вместе летели в Минск. Как заверил Пригожин, артистка рассказала ему о произошедшем и была в шоке.

«Конечно, она была расстроена и наверняка даже за деньги бы отказалась там выступать, потому что ее популярность сегодня на самом высоком уровне. Сегодня среди певиц она номер один в России», - сказал Иосиф.

Кроме того, он предположил, что Анна могла улететь из России из-за стресса и призвал «не устраивать охоту на ведьм».

«Она ничего не делает плохого в нашей стране, но зачем бить всех подряд? Я не вижу смысла куда-то ее гнать», - заключил собеседник издания.

Напомним, 20 декабря блогер Настя Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор», которую посетили Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза, Ксения Собчак и другие. Все они поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. При этом Анна Asti выступала на мероприятии и была одета. После вечеринки всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Анну Asti даже предлагали лишить российского гражданства. Ее выступления на новогодних корпоративах отменили. Кроме того, во многих городах страны исчезли афиши с анонсом концертов звезды.

Ранее адвокат по уголовным делам Андрей Алешкин рассказал о дальнейшей судьбе «отмененной» Asti. По его мнению, артистка спокойно сможет продолжить работу в России, так как нет никаких юридических основания для запрета ее выступлений.