Иосиф Пригожин рассказал о наказании, которое должны понести террористы

Иосиф Пригожин предложил «уничтожить публично» террористов из «Крокуса». Об этом сообщает mk.ru.

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал теракт, который произошел 22 марта в «Крокус Сити Холле». По его словам, задержанные террористы заслуживают самого жестокого наказания.

«Эти подонки должны быть уничтожены публично. На Красной площади. Вытащить их туда и устроить публичное сожжение на глазах у их семей и у их детей. Пусть меня обвинят, в чем угодно, но я считаю, что это сделать необходимо», — заявил он.

Пригожин заявил, что ему безразлична реакция мирового сообщества на подобное предложение расправы над преступниками.

«Другого варианта, кроме как максимально жесткого наказания, я в данном случае не вижу. И нам должно быть совершенно плевать, что на это скажет мировая общественность», — добавил он.

При этом продюсер отметил, что не винит в случившемся охранников, которые без оружия не смогли бы остановить террористов.

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