Иосиф Пригожин рассказал, как мошенники отобрали у его семьи квартиру. Об этом сообщает «Абзац».

Продюсер Иосиф Пригожин вспомнил, как у его первой супруги отобрали квартиру. По его словам, тещу и бывшую жену заставили обманом переписать недвижимость на микрофинансовую организацию.

«На Покровке, 38 отняли жилье у детей. Я, поскольку это все происходило у меня за спиной, узнал уже, когда все случилось, и обращения мои к правоохранительным органам [оказались безуспешными, — прим. ред.]. Лариса Александровна более влиятельным человеком, наверное, оказалась, чем я», — рассказал он.

Пригожин поделился, что до сих пор его семья вынуждена снимать жилье, которое раньше принадлежало им. Решить проблему не удалось даже после привлечения СМИ.

«Моя первая семья стала жертвой, и никто не прикоснулся, не помог, не защитил. Отсюда и приходит разочарование», — добавил он.

