«Это заговор. Она оказалась в роли распятого Христа»: Иосиф Пригожин назвал травлю Долиной незаслуженной

Иосиф Пригожин вступился за «отмененную» Ларису Долину после скандала с украденной мошенниками квартирой. В беседе с «Абзацем» продюсер сравнил певицу с распятым на кресте Христом и назвал травлю в ее адрес незаслуженной.

В 2024 году Лариса Долина лишилась квартиры в центре Москвы в результате мошеннической схемы. Преступники несколько месяцев давили на артистку и убедили ее продать элитную недвижимость перевести накопления на якобы безопасный счет. Певица продала жилье Полине Лурье, а когда поняла, что стала жертвой аферы, обратилась в суд и вернула квартиру. Однако покупательнице так и не вернули деньги, что возмутило россиян. Более того, аналогичные случаи стали повторяться по всей стране.

Явление, получившее название «эффект Долиной», сильно ударило по карьере артистки. Теперь концерты Ларисы Долиной начали отменять по России, а сама она понесет убытки в сотни тысяч рублей. Иосиф Пригожин уверен, что исполнительница хита «Погода в доме» стала жертвой чужого заговора не заслужила травли, которая на нее обрушилась.

«Абсолютно убежден, что в этом деле две жертвы. Сказал бы, что [отмена концертов Долиной] – это какой-то заговор, специальная акция в ее сторону. С одной стороны, усилившиеся меры с недвижимостью спасут огромное количество людей, с другой – Долина здесь оказалась в роли распятого Христа, которую все пытаются забить камнями», - заявил продюсер.

Собеседник издания также подчеркнул, что «отмена» патриотичной певицы является попыткой расколоть общество.

«Все ликуют сейчас, но Долина – патриот, она 70 лет прожила на белом свете, выступала на передовой бесплатно. Создавать отмены – это протест, вызов, но не столько ей, сколько государству. Кто-то извне пытается расколоть общество, посеять в умах людей ненависть», – возмутился Иосиф Пригожин.

Продюсер не согласился с певицей Славой, которая обвинила коллегу в проблемах с продажей недвижимости, и напомнил, что Лариса Долина ей «в матери годится». Иосиф Пригожин заявил, что из-за отмен мероприятий пострадает не только артистка, но и организаторы концертов, владельцы площадок, инвесторы и даже зрители.

