«Говорит, что я колхозник»: Иосиф Пригожин пожаловался на Валерию

Пригожин заявил, что Валерия унизила его из-за неумения пользоваться соцсетями. Об этом стало известно из соцсетей.

Иосиф Пригожин выложил видео вместе с женой — они ехали в одной машине с тренировки. Во время записи между супругами произошел разговор — Валерия пожаловалась, что Пригожин не умеет пользоваться соцсетями и нажимает не те кнопки.

«Лера говорит мне, что я колхозник и не соображаю как пользоваться социальными сетями. Я все правильные кнопки нажимаю!» — возмутился Пригожин.

Певица поспешила поправить мужа и заявила, что не говорила обидных слов в его адрес.

«Это вольная интерпретация моих слов — слова колхозник не было. Ты какой-то опрос нажал там зачем-то. Пусть это будет самый большой твой недостаток», — ответила она.

Ранее мы писали о том, что Иосиф Пригожин рассказал, помирился ли с Сергеем Шнуровым после громкого скандала.