Иосиф Пригожин призвал вернувшуюся в Москву Аллу Пугачеву объясниться перед народом

В связи со смертью двух близких друзей Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина Алла Пугачева экстренно купила билеты на самолет и отправилась в Москву. С осени прошлого года певица проживала в Израиле, откуда не раз делала весьма провокационные высказывания, поэтому ее поклонники из России даже не ожидали вновь увидеть ее на Родине. Теперь же, когда она все-таки вернулась, многие считают, что ей необходимо объясниться перед народом.

Продюсер Иосиф Пригожин в новом интервью заявил, что осуждать ни Аллу Борисовну, ни других эмигрировавших артистов не хочет. По его словам, никто их не выгонял из страны, и они сами приняли это решение. Однако Пугачевой нужно четко обозначить свою позицию и рассказать фанатам, почему она решила их оставить. Пока же она этого так и не сделала.

«Это её поступки, ей придётся за них отвечать: и перед собой, и перед страной, и перед аудиторией. <…> Это её решение - быть здесь, быть там», - заявил Пригожин изданию Царьград.

Напомним, что в Москву Алла Борисовна прилетела обычным рейсовым самолетом вместе с матерью Валентина Юдашкина. Они собираются посетить прощание с дизайнером в Москве. А вот появится ли Пугачева в Щелково на похоронах Зайцева, неизвестно. В последние годы певица практически не поддерживала общение с ним, хоть все равно и считала своим другом.

К слову, по словам Стаса Барецкого, не только трагические новости заставили Примадонну купить билеты до Москвы. Шоумен утверждает, что артистка и так собиралась приехать в Россию, чтобы вывезти вещи из замка в Грязи. Так он объяснил и то, почему Пугачева поселилась в особняке, который якобы ей уже не принадлежит.